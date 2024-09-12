Барнаульские власти подали в суд на владельца кафе "Дубай"

От него требуют убрать строительный мусор Администрация Индустриального района Барнаула обратилась в суд с иском против Аль Касема Тамима, основателя сети кафе "Дубаи", с требованием освободить земельный участок от мусора.
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