NI: Владимир Путин предупредил Запад о последствиях отправки войск на Украину

Обозреватель Бенджамин Гилтнер в своей статье для The National Interest заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил о катастрофических последствиях для стран, поддерживающих Украину и рассматривающих возможность направления иностранных войск на ее территорию.
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