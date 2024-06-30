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NI: Владимир Путин предупредил Запад о последствиях отправки войск на Украину

NI: Владимир Путин предупредил Запад о последствиях отправки войск на Украину

Обозреватель Бенджамин Гилтнер в своей статье для The National Interest заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил о катастрофических последствиях для стран, поддерживающих Украину и рассматривающих возможность направления иностранных войск на ее территорию.

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Комментарии
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Eduard
2 года всё предупреждает,а в Европе ржут! При Сталине н епископ ржали зы,тот не чикался с &quot;партнерами&quot;!
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14 час.
Eduard
У всего есть и хорошее,например у России повод вернуть свои территории заодно с Украиной!
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14 час.
Eduard
Украина не в НАТО и НАТО не имеет право на самоуправство,куда хочу туда и влезу!
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14 час.

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