МТС трансформировала свой экосистемный бизнес

Компания МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали. В рамках трансформации корпоративной структуры группы ключевые активы в области информационных технологий: МТС Digital, МТС Cloud, Big Data МТС, MTS AI, Visionlabs - объединены в единую технологическую компанию МТС Web Services (MWS).
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