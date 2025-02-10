Шеремет назвал Зеленского «тираном и безумцем» после слов о завершении конфликта

В Госдуме назвали заявление Зеленского о прекращении конфликта провокацией. Депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление президента Украины Владимира Зеленского об условиях прекращения военного конфликта на Украине в ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии