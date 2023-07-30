Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Спенс активирует пункт о реванше с Кроуфордом: «Надеюсь, в декабре, в конце года»

«Черт возьми, да, мы должны сделать это снова. Надеюсь, в декабре, в конце года, и, надеюсь, в 154 фунтах», – сказал Эррол Спенс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх