У готовки в аэрогриле выявили преимущество для здоровья, не связанное с едой

Из прошлых исследований известно, что во время приготовления еды в воздух попадает значительное количество мельчайших твердых частиц и летучих органических соединений, высокие концентрации которых могут вредить здоровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии