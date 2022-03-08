365NEWS.BIZ

76 подписчиков

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

«Обвиняемый объяснил свои действия алкогольным опьянением»

Житель Кемского района обвиняется в применении насилия к представителю власти Вечером 1 января 2022 года в поселке Рабочеостровск  к патрульным полицейским обратилась семейная пара: люди жаловались на пьяного, который пытался повредить их автомобиль.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх