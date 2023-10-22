RUSI: Украине придется готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре

Удары Вооруженных сил России по критической инфраструктуре Украины представляют большую угрозу. Об этом заявил научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.
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