Артиллеристы ВВО продолжают уничтожать технику и живую силу противника в ходе специальной военной операции на Южно-Донецком направлении

Так, артиллерийские подразделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья и Камчатки наносят удары по позициям украинских националистов из 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика».
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