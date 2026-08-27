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ТСН24

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На улице Октябрьской в Плавске сбили двух подростков на электросамокате

На улице Октябрьской в Плавске сбили двух подростков на электросамокате

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
ДВИЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРО САМОКАТЕ 2 ЛИЦ ОДНОВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНО И ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ПДД ......  С КАКИХ ПОР ЭЛЕКТРО САМОКАТ  СТАЛ УЧАСТНИКОМ ДВИЖЕНИЯ  ИМЕЮЩЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО И КОТОРОМУ УСТУПАЮТ ДОРОГУ ОСТАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ ??? И ГЛАВНОЕ ГДЕ ( НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ??? )  ПРОИЗОШЛО СТОЛКНОВЕНИЕ ???  СТАТЬЯ ФЕЙК ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К ИДИОТУ-НЕДОБЛОХЕРУ ..........
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