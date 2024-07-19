Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3

В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3

В северной части Чили произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,3. По информации RT, ссылающегося на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, сильные подземные толчки почувствовали в 133 километрах к востоку и юго-востоку от города Калама в Чили с населением 143 тысячи человек, а также в 43 километрах от чилийского поселка от Сан-Педро-де-Атакама, в котором проживают две тысячи жителей.

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