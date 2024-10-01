Главные новости дня, 1 октября 2024 года

Ливанский телеканал MTV израильской Армией обороны (ЦАХАЛ) на юге Ливана. По информации канала, первоочередной целью израильской стороны может стать создание 20-километровой зоны контроля внутри южного Ливана.
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