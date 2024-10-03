Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Мощности площадки позволяют обучать больше трёх тысяч человек в год Мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин запустили новую инновационную площадку, предназначенную для практической подготовки студентов столичных колледжей, расположенную в индустриальном парке «Руднево».