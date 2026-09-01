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Село, километр, дрон и удар: почему итоги недели нельзя сложить в один ряд

Село, километр, дрон и удар: почему итоги недели нельзя сложить в один ряд

@rybarВ сводках конца августа рядом оказались занятые населённые пункты, километры до городов, ночные перехваты и серии дальних ударов.

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