Родившая от женатого жительница Новосибирска стала звездой реалити-шоу

Жители Новосибирской области продолжают покорять сердца телезрителей, снимаясь в многочисленных шоу. Вчера о своей судьбе на всю страну рассказала 31-летняя Ольга Кирьянова, она стала героиней нового реалити «Беременна по обману».
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