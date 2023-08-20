Почему бывшие советские республики против ужесточения миграционной политики России

Автор: Михаил Токмаков 12 августа в информационных лентах появилась благая весть: в Россию засобирались ревизоры из Таджикистана, проверять, как выходцам оттуда живётся на чужбине, соблюдаются ли их трудовые и социальные права, и прочее.