Почему бывшие советские республики против ужесточения миграционной политики России

Автор: Михаил Токмаков 12 августа в информационных лентах появилась благая весть: в Россию засобирались ревизоры из Таджикистана, проверять, как выходцам оттуда живётся на чужбине, соблюдаются ли их трудовые и социальные права, и прочее.
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