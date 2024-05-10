Ганчев: на харьковском направлении идут бои на нескольких участках

На Харьковском направлении ведутся бои на нескольких участках фронта, включая приграничные районы. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
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