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Zero Hedge

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Several US Warplanes Damaged In This Week's Iranian Attack On Base In Jordan: Report

Several US Warplanes Damaged In This Week's Iranian Attack On Base In Jordan: Report

Several US Warplanes Damaged In This Week's Iranian Attack On Base In Jordan: Report The Iranian ballistic missile attack on an American base in Jordan this week ranks as one of the single biggest missile volleys sent over Jordan since the start of the US-led war.

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