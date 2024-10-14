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Нижегородский комик Дима Гаврилов заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Нижегородский комик Дима Гаврилов заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Стендапер Дима Гаврилов отсидел 13 суток за разжигание ненависти, а теперь ещё и заплатит штраф.Нижегородский комик Дима Гаврилов был признан виновным в разжигании ненависти: силовиков привлекли шутки, которыми мужчина сыпал на заграничных гастролях.

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