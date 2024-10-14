Нижегородский комик Дима Гаврилов заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Стендапер Дима Гаврилов отсидел 13 суток за разжигание ненависти, а теперь ещё и заплатит штраф.Нижегородский комик Дима Гаврилов был признан виновным в разжигании ненависти: силовиков привлекли шутки, которыми мужчина сыпал на заграничных гастролях.