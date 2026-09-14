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Депутат Кузнецова открыла зал для бокса и организовала турнир по футболу в округе № 1 Иркутска

Депутат Кузнецова открыла зал для бокса и организовала турнир по футболу в округе № 1 Иркутска

ИРКУТСК, 14 сентября, ФедералПресс. Депутат Думы Иркутска Светлана Кузнецова поддержала развитие спортивной инфраструктуры в избирательном округе № 1 – при ее участии в поселке Жилкино открылся новый зал для занятий боксом, а также был организован детский футбольный турнир.

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