Депутат Кузнецова открыла зал для бокса и организовала турнир по футболу в округе № 1 Иркутска

ИРКУТСК, 14 сентября, ФедералПресс. Депутат Думы Иркутска Светлана Кузнецова поддержала развитие спортивной инфраструктуры в избирательном округе № 1 – при ее участии в поселке Жилкино открылся новый зал для занятий боксом, а также был организован детский футбольный турнир.