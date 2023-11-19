МО: дежурными средствами ПВО был перехвачен беспилотник в Подмосковье

Министерство обороны РФ сообщило, что 19 ноября в 23:20 мск пресечена попытка украинской стороны "совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области".
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