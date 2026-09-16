На подростка из Чебоксар завели дело за продажу аферистам 2 тыс. аккаунтов

В Чебоксарах 17-летний подросток продал мошенникам более 2 тыс. аккаунтов в соцсетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД по Чувашской Республике.
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