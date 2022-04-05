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Девять очагов ДТП ликвидируют на дорогах Уссурийска

Девять очагов ДТП ликвидируют на дорогах Уссурийска

В Уссурийске запланировали обезопасить девять аварийно-опасных участков проезжей части. На местах концентрации ДТП обновят дорожную разметку, установят новые дорожные знаки, "лежачие полицейские" и перила.

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