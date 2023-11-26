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Рябыкин о 2:3 от «Ак Барса»: «Пропустили необязательные голы. Чтобы обыгрывать Казань, нужно, чтобы все хоккеисты были готовы на 100%»

«Хорошая игра. Знали, что противник будет играть агрессивно, старались не дрогнуть, выдержали стартовый натиск.

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