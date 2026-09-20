Россия планирует открыть прямое авиасообщение с Барбадосом и Гайаной

Россия намерена обсудить возможность запуска прямого авиасообщения с Барбадосом. Об этом сообщил посол РФ в Барбадосе, Гайане, Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах, а также Тринидаде и Тобаго Андрей Прицепов в разговоре с газетой «Известия».