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Петербургский дневник

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Соловьев: атака на Курск спровоцировала рост желающих пойти добровольцем на СВО

Соловьев: атака на Курск спровоцировала рост желающих пойти добровольцем на СВО

И это про любовь к Родине, а не про деньги, пояснил телеведущий Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве, где заявил о том, что число желающих подписать контракт с Министерством обороны РФ выросло после атаки на Курск.

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