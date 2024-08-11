Соловьев: атака на Курск спровоцировала рост желающих пойти добровольцем на СВО

И это про любовь к Родине, а не про деньги, пояснил телеведущий Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве, где заявил о том, что число желающих подписать контракт с Министерством обороны РФ выросло после атаки на Курск.