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В АТОР сообщили о трудностях при обмене долларов старого образца за рубежом

В АТОР сообщили о трудностях при обмене долларов старого образца за рубежом

Проблема встречается как в «дружественных», так и «недружественных» странах. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что российские туристы жалуются на трудности обмена долларовых купюр старого образца в дружественных государствах, передает «РИА Новости».

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