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Пятый канал

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Братскую могилу времен пандемии годами скрывал обычный склеп

Братскую могилу времен пандемии годами скрывал обычный склеп

На кладбище в румынском городе Слатина обнаружили братскую могилу с телами людей, умерших во время пандемии COVID-19, сообщил 21 сентября мэр города Марио Де Меццо изданию Agerpres.

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