Скрывал девочку, родившуюся с волчьей пастью: танцующий миллионер Джанлука Вакки решил показать дочь миру

3,5 года назад в жизни «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки (Gianluca Vacchi), как прозвали его в сети из-за многочисленных роликов в сети, появилась дочка по имени Блю Иерусалима (Blu Jerusalema) Ребенок появился на свет с особенностью: волчьей пастью.