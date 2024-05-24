Скрывал девочку, родившуюся с волчьей пастью: танцующий миллионер Джанлука Вакки решил показать дочь миру

3,5 года назад в жизни «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки (Gianluca Vacchi), как прозвали его в сети из-за многочисленных роликов в сети, появилась дочка по имени Блю Иерусалима (Blu Jerusalema) Ребенок появился на свет с особенностью: волчьей пастью.
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