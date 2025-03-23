Глава системы правосудия Великобритании ИО председателя Ofsted (системы образования Великобритании) Мэр Брайтона Мэр Лондона Поганый остров всё, оккупация прошла успешно.
Поганый остров всё
Комментарии
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ч
чак
Это пример для России. Через 20 лет кругом будут чурки.
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22 час.
Sergey
все это ожидает Россию.... будет какой нибудь султанат.
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16 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Это правда только наша власть это не видит. Меры и депутаты уже есть через 12-20 лет и в правительстве будут азеры
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7 час.
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