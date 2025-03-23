Поганый остров всё

Это пример для России. Через 20 лет кругом будут чурки.

все это ожидает Россию.... будет какой нибудь султанат.

ЛЛ

Людмила Лепаева

Это правда только наша власть это не видит. Меры и депутаты уже есть через 12-20 лет и в правительстве будут азеры