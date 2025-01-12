Илон Маск указал на причины замалчивания педофилии в Великобритании

Связь между задержанием экс-замминистра обороны Великобритании и бывшего члена Лейбористской партии Айвора Кэплина и многолетним замалчиванием массовых случаев педофилии в стране увидел американский предприниматель Илон Маск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии