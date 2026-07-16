После отставки министра обороны Зеленский может усилить влияние на антикоррупционные органы Украины

Уход Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины открывает возможность для Владимира Зеленского усилить контроль над Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
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