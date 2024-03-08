Как в США приняли ежегодное послание Байдена

Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны». В стране по-разному отреагировали на его обращение — некоторые назвали речь американского главы позором, другие раздражались от его заявлений.
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