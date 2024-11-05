Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер согласился со словами главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что правительство ФРГ «стыдливо смирилось» с разрушением газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ущерб своим экономическим интересам.