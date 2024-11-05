Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии согласились со словами Лаврова о разрушении «Северных потоков»

В Германии согласились со словами Лаврова о разрушении «Северных потоков»

Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер согласился со словами главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что правительство ФРГ «стыдливо смирилось» с разрушением газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ущерб своим экономическим интересам.

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