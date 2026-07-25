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«Он меня пугал в детстве, смеялся, подкалывал»: Олег Шепс признался, что стал хулиганом из-за брата

«Он меня пугал в детстве, смеялся, подкалывал»: Олег Шепс признался, что стал хулиганом из-за брата

Победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс в интервью шоу «Наизнанку» рассказал, что в детстве подвергался буллингу со стороны старшего брата.

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