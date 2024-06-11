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Байден назвал высадку в Нормандии «первым шагом к освобождению Европы»

Байден назвал высадку в Нормандии «первым шагом к освобождению Европы»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал высадку войск союзников в Нормандии в июне 1944 года «первым шагом к освобождению Европы», промолчав о роли Советского Союза в данном процессе.

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Комментарии
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Samarium
Более  дурного президента у пиндосов еще не было....Другого они сейчас и не заслуживают....
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10 час.
VG
Vasily Golov
СССР освободил Польшу,Прибалтику,Болгарию,Венгрию,Австрию,Чехословакию,часть Норвегии,часть Германии,Румынию,часть Югославии. Какие страны Европы освободили американцы и англичане?Франция,Италия,Испанию,Португалия,Бельгия.Это меньшая часть Европы.
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10 час.
Николай
Байден достойный представитель америки, даже по шпаргалке не может нормально высказаться, зато падать научился по всякому случаю театрально....
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5 час.

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