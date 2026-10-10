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Малкин забил 3-й гол в сезоне – «Коламбусу». У форварда «Питтсбурга» 5 очков в 5 играх

Форвард « Питтсбурга » Евгений Малкин забросил шайбу в матче НХЛ с « Коламбусом » (2:3 Б). 40-летний россиянин сравнял счет (2:2) на 44-й минуте, переведя игру в овертайм.

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