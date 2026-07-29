23 новых автомобиля получили нижегородские полицейские

Сегодня, 29 июля, нижегородские полицейские получили 23 новых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, служебный автотранспорт передан в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области».