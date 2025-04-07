В ДНР назвали число сорванных за неделю атак БПЛА

За прошедшую неделю средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сорвали более 200 атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике.
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