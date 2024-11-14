США признали атомную энергию чистой и безопасной

В Белом доме говорят о росте мощности американских АЭС к 2050 году на 200 ГВт. Даже знаменитой АЭС Three Mile Island поправили подпорченную ранее репутациюФотография 1979 года/Общественное достояние Атомная электростанция Three Mile Island, где 28 марта 1979 года на втором энергоблоке произошла крупнейшая авария в истории коммерческой атомной энергетики СШАчитайте на monocle.