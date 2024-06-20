Мегаливень за сутки оставил в Смоленске половину месячной нормы осадков

Смоленск получил практически половину июньской нормы осадков за минувшие сутки. Как сообщает смоленский синоптик Михаил Хайбуллов, на опорной метеостанции в южном пригороде к 21:00 было накоплено 40 мм небесной влаги или 40 литров воды на квадратный метр.