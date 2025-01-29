Цукерберг отмахивается от DeepSeek и обещает потратить сотни миллиардов на ИИ

В понедельник американские рынки запаниковали из-за предположений о том, что модели искусственного интеллекта DeepSeek приведут к снижению спроса на графические процессоры, а акции Nvidia упали почти на 20%.
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