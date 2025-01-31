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Что случилось ночью, 31 января 2025 года

Что случилось ночью, 31 января 2025 года

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп меморандум, который предписывает авиатранспортному регулятору – Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) незамедлительно провести проверку авиационной безопасности в стране.

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