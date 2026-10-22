Правительство ЯНАО утвердило новые размеры прожиточного минимума на 2027 год. Соответствующее постановление подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов.
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