Sirius Aviation представила первый в мире электролёт c водородной силовой установк...

Sirius Aviation представила первый в мире электролёт c водородной силовой установкойМолодая швейцарская компания Sirius Aviation представила будущее малой экологически чистой авиации — электролёт с вертикальными взлётом и посадкой на водородно-электрической силовой установке.
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