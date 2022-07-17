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Политолог Дробницкий заявил, что у США есть основания вывозить из Украины своих подданных

Политолог Дробницкий заявил, что у США есть основания вывозить из Украины своих подданных

На данный момент можно с уверенностью утверждать о том, что представители истеблишмента Соединённых Штатов Америки имеют прекрасное представление о происходящем на той территории Украины, которая всё ещё остаётся под контролем киевских властей.

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