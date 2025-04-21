Кратковременное прекращение подачи электроэнергии 21 апреля с 08-00 до 12-00 (на 30 - 40 мин) 25 апреля с 15-00 до 20-00 (на 30 - 40 мин) п.
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Кратковременное прекращение подачи электроэнергии 21 апреля с 08-00 до 12-00 (на 30 - 40 мин) 25 апреля с 15-00 до 20-00 (на 30 - 40 мин) п.