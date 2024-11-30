Есть ощущение, что ряд ключевых объектов армии САР боевики также захватили. На этом видео, предположительно, захват пленных на авиабазе в Идлибе.
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Есть ощущение, что ряд ключевых объектов армии САР боевики также захватили. На этом видео, предположительно, захват пленных на авиабазе в Идлибе.
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