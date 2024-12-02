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Матвиенко указала на принятый командой Трампа сигнал от испытания «Орешника»

Матвиенко указала на принятый командой Трампа сигнал от испытания «Орешника»

Сигнал, посланный испытанием баллистической ракеты «Орешник» и последующим обращением президента РФ Владимира Путина, был принят всеми адресатами на Западе, в частности командой избранного президента США Дональда Трампа.

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Комментарии
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Eduard
Если бы &quot;Орешник&quot; опробовали на одной из стран Европы,все санкции бы пропали!
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17 час.

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