Матвиенко указала на принятый командой Трампа сигнал от испытания «Орешника»

Сигнал, посланный испытанием баллистической ракеты «Орешник» и последующим обращением президента РФ Владимира Путина, был принят всеми адресатами на Западе, в частности командой избранного президента США Дональда Трампа.
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