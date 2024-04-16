🧳 100 детей-спортсменов приехали из Белгорода в Керчь На вокзале их встретили сотрудники МЧС и администрации Керчи.
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🧳 100 детей-спортсменов приехали из Белгорода в Керчь На вокзале их встретили сотрудники МЧС и администрации Керчи.